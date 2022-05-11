«Аякс» заинтересован в вингере «Ниццы»

Амстердамский «Аякс» проявляет интерес к игроку «Ниццы» Калвину Стенгсу. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, 23-летний нидерландский игрок «Ниццы» готовится к возвращению на родину. До перехода в «Ниццу» Калвин Стенгс выступал за «АЗ Алкмар».

Калвин Стенгс перешёл во французский клуб в летнее трансферное окно этого сезона за € 15 млн. Сообщается, что в «Ницце» недовольны выступлениями молодого полузащитника. На его счету лишь один гол и одна результативная передача в 25 матчах. Стенгса весь дебютный сезон в «Ницце» преследовали травмы.

Ожидается, что из амстердамского «Аякса» этим летом уйдёт бразилец Антони, и поэтому клуб рассматривает Стенгса как потенциальную замену бразильскому игроку.