Андрей Мостовой рассказал о лучшем и худшем моменте «Зенита» в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил лучшие моменты чемпионского сезона.
«Однозначно 7:1 со «Спартаком» — лучший момент текущего сезона. Историческая победа с таким счётом, к тому же я отметился двумя голами. Также очень запоминающимся получился матч Лиги чемпионов против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» – великий стадион, великая команда в соперниках, гимн турнира.
Лига чемпионов – огромный праздник. Особенно когда играешь против команд уровня «Челси» и «Ювентуса», ещё и на таких стадионах.
Тяжеловато было на выезде с «Ювентусом»: соперник умело нас загнал, мы проиграли по делу. В чемпионате России таких матчей не было – было просто очень интересно играть с «Динамо», «Спартаком», ЦСКА. Часто против «Зенита» соперники показывают закрытый футбол, зато топ-команды действуют более открыто. Плюс соответствующий антураж», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
- 12 мая 2022
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