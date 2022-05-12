Ринат Билялетдинов: смысл сборной России собираться, если цели нет? Это реальность

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение национальной команды не проводить тренировочный сбор и матчи после завершения сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Это реальность. Смысл сборной собираться, если цели нет? Все друг друга хорошо знают. Для чего им приезжать? Это только приехать и побегать без напряжения и мотивации. Такие тренировки толку не дадут. Лучше готовиться со своей командой к чемпионату. Сборная должна собираться для какого-то реального матча — пусть и товарищеского.



Тут проводить сбор можно только, чтобы увидеться. Поэтому может и правильно, что сборная России не будет проводить сбор летом. Играли с молодёжкой? Ну и хватит. Ближе к осени можно будет собраться под товарищеский матч — это будет оправданно», — сказал Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.