Ринат Билялетдинов: смысл сборной России собираться, если цели нет? Это реальность

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение национальной команды не проводить тренировочный сбор и матчи после завершения сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Это реальность. Смысл сборной собираться, если цели нет? Все друг друга хорошо знают. Для чего им приезжать? Это только приехать и побегать без напряжения и мотивации. Такие тренировки толку не дадут. Лучше готовиться со своей командой к чемпионату. Сборная должна собираться для какого-то реального матча — пусть и товарищеского.
Тут проводить сбор можно только, чтобы увидеться. Поэтому может и правильно, что сборная России не будет проводить сбор летом. Играли с молодёжкой? Ну и хватит. Ближе к осени можно будет собраться под товарищеский матч — это будет оправданно», — сказал Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 12 мая 2022
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:44
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:41
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:15
-
18:12
-
18:10
-
18:01
-
17:55
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:28
-
16:51
-
16:48
-
16:26