Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, мы сможем взять реванш». Салах — о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом»

«Надеюсь, мы сможем взять реванш». Салах — о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом»
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом».

«Я помню прошлый финал с «Реалом» так, будто он был вчера. Мы хорошо подготовились и, надеюсь, сможем взять реванш», — цитирует Салаха Goal со ссылкой на интервью beIN Sports.

Напомним, «Реал» и «Ливерпуль» встречались в финале ЛЧ сезона-2017/2018. В той игре египтянин получил повреждение после столкновения с защитником «сливочных» Серхио Рамосом и вынужденно был заменён. Победу в матче одержал «Реал» (3:1).

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.

Новость по теме
Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022