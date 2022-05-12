«Надеюсь, мы сможем взять реванш». Салах — о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом».
«Я помню прошлый финал с «Реалом» так, будто он был вчера. Мы хорошо подготовились и, надеюсь, сможем взять реванш», — цитирует Салаха Goal со ссылкой на интервью beIN Sports.
Напомним, «Реал» и «Ливерпуль» встречались в финале ЛЧ сезона-2017/2018. В той игре египтянин получил повреждение после столкновения с защитником «сливочных» Серхио Рамосом и вынужденно был заменён. Победу в матче одержал «Реал» (3:1).
Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.
- 12 мая 2022
-
21:48
-
21:40
-
21:31
-
21:23
-
21:16
-
21:06
-
20:55
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:44
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:41
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:15
-
18:12