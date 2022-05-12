«Надеюсь, мы сможем взять реванш». Салах — о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом».



«Я помню прошлый финал с «Реалом» так, будто он был вчера. Мы хорошо подготовились и, надеюсь, сможем взять реванш», — цитирует Салаха Goal со ссылкой на интервью beIN Sports.



Напомним, «Реал» и «Ливерпуль» встречались в финале ЛЧ сезона-2017/2018. В той игре египтянин получил повреждение после столкновения с защитником «сливочных» Серхио Рамосом и вынужденно был заменён. Победу в матче одержал «Реал» (3:1).



Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.

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