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Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»

Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Я хорошо знаком с «Ливерпулем», и они тоже прекрасно знают меня и «Реал». Никаких секретов. Мы постараемся хорошо подготовиться и подойдём к матчу максимально спокойно.

Мы не будем убирать футболистов из состава во избежание травм. Если дух соревновательности будет потерян, не получится хорошо выступать в Лиге чемпионов. Нужно, чтобы игроки были в лучшей форме», — цитирует Анчелотти Marca.

Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.

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