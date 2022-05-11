Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»
Поделиться
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Я хорошо знаком с «Ливерпулем», и они тоже прекрасно знают меня и «Реал». Никаких секретов. Мы постараемся хорошо подготовиться и подойдём к матчу максимально спокойно.
Мы не будем убирать футболистов из состава во избежание травм. Если дух соревновательности будет потерян, не получится хорошо выступать в Лиге чемпионов. Нужно, чтобы игроки были в лучшей форме», — цитирует Анчелотти Marca.
Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.
Комментарии
- 11 мая 2022
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
19:43
-
19:39
-
19:34
-
19:20
-
19:12
-
19:03
-
18:58
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:40
-
18:36
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:21
-
17:57
-
17:44
-
17:43
-
17:21
-
17:21
-
17:12
-
16:51
-
16:35
-
16:28
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:47
-
15:41
-
15:34
-
15:29
Партнерский контент