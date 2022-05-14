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«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов, Миранчук, Магкеев, Тикнизян, Карпукас, Бека-Бека, Керк, Камано.

Запасные: Худяков, Рыбусь, Ненахов, Мампасси, Баринов, Рыбчинский, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Кухта, Изидор.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Фомин, Захарян, Шиманьски, Лесовой, Н'Жье, Смолов.

Запасные: Будачёв, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Сазонов, Кутицкий, Осокин, Сулаквелидзе, Тюкавин, Гладышев.

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