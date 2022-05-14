Николай Писарев высказался об отмене тренировочного сбора сборной России

Один из тренеров сборной России Николай Писарев поделился мнением об отмене летних сборов национальной команды.

«Что я могу сказать по поводу того, что сборов не будет летом? Отдохнут ребята. Это просьба футболистов? Что это значит? У сборной есть свои планы, в этот раз сборов не будет, главный тренер комментарий уже дал. Да, в сентябре будет сбор. Даже если бы было понимание по соперникам, не мне об этом говорить. Кто может быть соперником? Ещё четыре месяца впереди, столько всего может произойти.



Сейчас могу сказать только одно: очень хорошие матчи в конце чемпионата и внизу таблицы, и даже сейчас матч «Локомотив» — «Динамо» — это тоже хороший матч, а после будет финал Кубка. Давайте будем ближе к нашему чемпионату, посмотрите на посещаемость, как бьются клубы. Как сыграл тульский «Арсенал» (обращение к журналистам. — Прим. «Чемпионата»)? Вы не знаете? Вот вместо того, чтобы меня снимать, надо смотреть чемпионат (смеётся)», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.