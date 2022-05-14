Гамид Агаларов забил 19-й гол в сезоне-2021/2022

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил 19-й гол в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. 21-летний футболист является лучшим бомбардиром турнира.

Сегодня, 14 мая, состоялся матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на Центральном стадионе города Уфа. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Гамид Агаларов забил победный мяч.



«Уфа» набрала 27 очков в 29 встречах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на 16-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».