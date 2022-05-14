Гильерме: звонил Сёмину поздравить с днём рождения. Всё, что у меня есть — благодаря ему

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о дне рождения бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.

«Я его лично поздравил. Я ему звонил. С Палычем очень хорошие отношения. Вы все знаете, что всё, что у меня есть — благодаря ему. Он много сделал в России, чтобы сделать меня тем, кто я есть. Хочу пожелать ему крепкого здоровья. Он — великий человек, легенда нашего клуба. Хотел бы, чтобы вернулся? Это зависит не от меня. Нашёл ли перчатки? Нет, ещё не нашёл», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

11 мая Юрию Сёмину исполнилось 75 лет. Специалист тренировал «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020 год. Под его руководством московская команда выигрывала три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России. Также «Локомотив» побеждал в розыгрыше Кубка Содружества.