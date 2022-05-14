Клопп: мои ногти исчезли после серии пенальти с «Челси»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в Кубке Англии с «Челси».
«Это была выдающаяся, невероятная, напряжённая игра с «Челси». Они тоже могли победить — разница между нами невелика. В серии пенальти было нервно — мои ногти полностью исчезли. Но сейчас я искренне рад результату», – приводит слова Клоппа BBC.
Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).
Решающий пенальти реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь «Челси» Эдуард Менди.
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