В «Динамо» оценили гол Смолова в ворота «Локомотива» после ошибки Гильерме
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Тренер «Динамо» Волкан Булут, заменявший дисквалифицированного Сандро Шварца на посту главного тренера московской команды, оценил гол Фёдора Смолова в ворота «Локомотива» в 29-м туре чемпионата России.
«Наши футболисты не только сегодня прессинговали вратаря соперника. Перед каждой игрой мы говорим, что они должны использовать каждую возможность для прессинга. И не только против игроков обороны и вратаря, но и полузащитников.
После первого тайма «Локомотиву» было нечего терять. Они бросили все силы вперёд, а в их составе есть очень мастеровитые футболисты. Но я бы не сказал, что «Локомотив» в концовке был ближе к победе, потому что у нас тоже были моменты и мы могли склонить чашу весов в нашу сторону», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
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