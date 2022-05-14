В «Динамо» оценили гол Смолова в ворота «Локомотива» после ошибки Гильерме

Тренер «Динамо» Волкан Булут, заменявший дисквалифицированного Сандро Шварца на посту главного тренера московской команды, оценил гол Фёдора Смолова в ворота «Локомотива» в 29-м туре чемпионата России.

«Наши футболисты не только сегодня прессинговали вратаря соперника. Перед каждой игрой мы говорим, что они должны использовать каждую возможность для прессинга. И не только против игроков обороны и вратаря, но и полузащитников.

После первого тайма «Локомотиву» было нечего терять. Они бросили все силы вперёд, а в их составе есть очень мастеровитые футболисты. Но я бы не сказал, что «Локомотив» в концовке был ближе к победе, потому что у нас тоже были моменты и мы могли склонить чашу весов в нашу сторону», — цитирует игрока пресс-служба клуба.