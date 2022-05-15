«Пари Сен-Жермен» разгромил «Монпелье». Забили Месси, Мбаппе и Ди Мария

Сегодня, 14 мая, в рамках 37-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на стадионе «Стад де ла Моссон» принимал «Пари Сен-Жермен». Сильнее оказались гости — они одержали победу со счётом 4:0.

Счёт в матче спустя 6 минут после стартового свистка открыл Лионель Месси — ему ассистировал Килиан Мбаппе. На 20-й минуте аргентинец оформил дубль — передачу на гол снова отдал Мбаппе. На 26-й минуте Анхель Ди Мария отправил мяч в сетку ворот соперника, а во втором тайме Мбаппе реализовал пенальти.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ», вернувший себе это звание досрочно за несколько туров до окончания турнира. «Монако» в 37 матчах чемпионата Франции набрал 68 очков и занимает в турнирной таблице третье место. В активе «Марселя» 68 очков, но команда Хорхе Сампаоли опережает монегасков по результатам личных встреч.