«Пари Сен-Жермен» разгромил «Монпелье». Забили Месси, Мбаппе и Ди Мария

Сегодня, 14 мая, в рамках 37-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на стадионе «Стад де ла Моссон» принимал «Пари Сен-Жермен». Сильнее оказались гости — они одержали победу со счётом 4:0.
Счёт в матче спустя 6 минут после стартового свистка открыл Лионель Месси — ему ассистировал Килиан Мбаппе. На 20-й минуте аргентинец оформил дубль — передачу на гол снова отдал Мбаппе. На 26-й минуте Анхель Ди Мария отправил мяч в сетку ворот соперника, а во втором тайме Мбаппе реализовал пенальти.
Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ», вернувший себе это звание досрочно за несколько туров до окончания турнира. «Монако» в 37 матчах чемпионата Франции набрал 68 очков и занимает в турнирной таблице третье место. В активе «Марселя» 68 очков, но команда Хорхе Сампаоли опережает монегасков по результатам личных встреч.
- 15 мая 2022
-
01:39
-
01:38
-
01:21
-
01:20
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:44
-
00:35
-
00:15
-
00:14
-
00:13
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:53
-
23:41
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:06
-
22:00
-
21:54
-
21:54