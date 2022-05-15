Мампасси рассказал, за счёт чего «Локомотиву» удалось избежать поражения от «Динамо»

Защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси рассказал, за счёт чего его команде удалось избежать поражения от «Динамо» (Москва) (3:3) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Почему на второй тайм вышли такими заряженными? В перерыве нам ничего особенного не сказали, не было мотивационных речей. Просто чуть поменяли свою игру», — сказал Мампасси в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
За один тур до конца Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Московское «Динамо» находится на втором месте, набрав 53 балла.
В последнем туре чемпионата «Локомотив», 21 мая, сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Динамо» примет «Сочи».
- 15 мая 2022
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