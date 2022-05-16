Аллегри: капитаном «Ювентуса» в следующем сезоне будет Бонуччи

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча с «Лацио» в 37-м туре Серии А ответил на вопрос журналистов касательно фигуры капитана команды на следующий сезон.

«Команда в этом сезоне стала более индивидуальной. В преддверии матча в среду мы не смогли привезти домой Кубок Италии. Когда ты не выигрываешь, тебе не нужно говорить, а нужно сосредоточиться на том, что ты должен делать в следующем сезоне. Что касается иерархии капитанской повязки, то в следующем сезоне она будет на руке Леонардо Бонуччи», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Напомним, после 36 сыгранных матчей туринский «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 69 очков. Команда Массимилиано Аллегри ранее гарантировала себе участие в групповой стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

Самые возрастные тренеры в футболе.