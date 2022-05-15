«Ювентус» — «Лацио». Дибала закатит вечеринку даже без Иммобиле

16 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Лацио». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех римлян оценён экспертами в 3.14. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио» 16 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Лацио» (16.05.2022)

В Серии А вовсю ведётся борьба за скудетто, но интрига не только в этом. В предстоящем матче лицом к лицу столкнутся претенденты на участие в следующем розыгрыше еврокубковых соревнований — «Ювентус» и «Лацио». Хозяева располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице, а гости — на пятой.

Недавно «Ювентус» потерпел поражение в финале Кубка Италии от «Интера». По итогам 90 минут оппоненты не сумели выявить сильнейшего — сыграли вничью 2:2. В дополнительное время «нерадзурри» забили ещё два мяча и стали обладателями титула. Как ни странно, матч получился ярким и результативным.

«Иногда лучше промолчать». Клопп помешал Мане забить пенальти в финале Кубка Англии.

Удивительно это потому, что Массимилиано Аллегри в течение всего текущего розыгрыша Серии А отдавал предпочтение закрытому прагматичному футболу. За счёт этого его подопечные славились надёжностью в обороне, но не сильно радовали результативностью. За 36 встреч пропустили 33 мяча, а забили — 55.



Шесть из них записал на свой счёт Душан Влахович. Нападающий феерил в «Фиорентине» и приобретался туринцами в зимнее трансферное окно с целью повышения эффективности атакующего звена. Однако за «Ювентус» сербский нападающий пока забивает с переменным успехом.

Впрочем, это не помешало «старой синьоре» добыть хорошие результаты в последних восьми турах в Серии А. За этот период она потерпела лишь два поражения — от «Интера» (0:1) и «Дженоа» (1:2). Также сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), а в остальных встречах добыла победы, в том числе над ярким «Сассуоло» (2:1).



А вот «Лацио» выбыл из Кубка Италии, уступив ещё в 1/4 финала «Милану» (0:4). В очередной раз подвела защита. На дистанции проблемы с её крепостью видны невооружённым глазом. За 36 встреч в чемпионате Италии подопечные Маурицио Сарри получили в свои ворота целых 53 мяча. Многовато для претендента на участие в еврокубках.



Зато сами забили за этот период 72 раза (больше только у «Интера»). 27 голов записал на свой счёт лучший бомбардир не только команды, но и всего первенства, — Чиро Иммобиле. Велика вероятность, что грядущий матч нападающий пропустит из-за травмы, полученной в матче последнего тура с «Сампдорией» (2:0).

Впрочем, даже без Иммобиле бело-небесно-голубые представляют огромную опасность. В строю и полной боевой готовности сразу два результативных полузащитника — Луис Альберто и Сергей Милинкович-Савич. Вторым уже не первый год интересуются топовые клубы. Серб действительно хорош.

Морьентес назвал «Ливерпуль» самым страшным соперником для «Реала».

В трёх последних турах чемпионата Италии полузащитники отметились результативными действиями. За этот период подопечные Маурицио Сарри потерпели поражение от «Милана» (1:2), а также одержали победы над «Специей» (4:3) и «Сампдорией» (2:0). Думается, в грядущем матче тоже не оставят ворота оппонента без внимания.



Потому отличным вариантом для ставки, на наш взгляд, смотрится «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.87. За последние семь очных встреч клубы только два раза забили на двоих меньше трёх мячей. В первом случае сыграли вничью 1:1, во втором сильнее оказались туринцы — 2:0. В остальных встречах голы были с обеих сторон, причём в достатке.



Дело ещё в том, что римляне мотивированы борьбой за участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. «Ювентус» уже не догнать, но конкуренты — «Рома» и «Фиорентина» — имеют математические шансы вытеснить их из топ-6. А так как команда играет в атакующей манере, наверняка удастся забить в предстоящем матче два-три мяча.

В то же время и вероятность пропустить очень велика. Хозяева определённо воспользуются открытостью бело-небесно-голубых, которые имеют не самую надёжную линию обороны. Подопечные Массимилиано Аллегри уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Результат для них уже не так важен. Но на гол тоже рассчитывать могут.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио» 16 мая 2022 года

«Ювентус» ярко выступил в финале Кубка Италии и последних трёх турах в Серии А. Много пропускающему «Лацио» наверняка забьёт. Однако списывать римлян со счетов, на наш взгляд, не стоит. Они мотивированы борьбой за участие в Лиге Европы. Даже если Чиро Иммобиле не сможет принять участия в матче, наверняка сумеют навязать равную борьбу туринцам. Думаем, голы будут с обеих сторон и их будет немало.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.06.

Оливер Кан: Левандовски точно не важнее «Баварии».

Андрей Мостовой резко ответил на вопрос о четвёртом чемпионстве «Зенита» подряд.

Есть ли жизнь после «Баварии»? 5 вариантов для Роберта Левандовского.

Василий Уткин оценил решение Кукуяна поставить пенальти в ворота «Спартака».