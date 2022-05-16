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Спаллетти – о Кварацхелии: с таким игроком приятно работать любому, а ещё он забивает голы

Спаллетти – о Кварацхелии: с таким игроком приятно работать любому, а ещё он забивает голы
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об игровых качествах новичка итальянского клуба, грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Он сильный, мускулистый игрок, умеющий действовать на ограниченном пространстве.

Один из тех футболистов, которые могут найти гениальное решение среди имеющихся вариантов. Он тот игрок, с которым любят работать все тренеры. Ко всему прочему он ещё и забивает голы», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, что Хвича Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом, однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

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