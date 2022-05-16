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Агент Бэйла: Гарет покинет «Реал»

Агент Бэйла: Гарет покинет «Реал»
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Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего «Реала» Гарета Бэйла, заявил, что валлийский футболист не останется в испанском клубе.

«Гарет покинет «Реал», но нам нужно подождать, чтобы узнать, попадёт ли сборная Уэльса в финальную стадию чемпионата мира в Катаре. Всё будет зависеть от результатов отбора. Решение будем принимать потом. Есть ли вероятность, что Гарет вернётся в Англию? Думаю, да, но нам нужно дождаться результатов сборной Уэльса», — приводит слова Барнетта Record.

Напомним, Бэйл выступает за мадридский «Реал» с 2013 года. В нынешнем сезоне 32-летний валлийский футболист принял участие в 5 матчах испанской Примеры и забил 1 гол. С 2006 года Бэйл вызывается в сборную Уэльса.

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