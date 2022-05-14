Самая ненавидимая легенда «Реала». Бэйл был успешнее Зидана и Рауля

«Ваше празднование вышло незабываемым. Вы посвятили его кому-то конкретно?» – это был первый вопрос репортёра к Гарету Бэйлу в послематчевом интервью. Капитан сборной Уэльса оформил дубль в матче с командой Австрии (2:1), эмоционально продемонстрировал в камеру футбольный герб страны и отправил её в финал стыков. Валлийцы в 90 минутах футбола от первого чемпионата мира с 1958 года.

«Нет, — ответил Бэйл, хотя широкая улыбка на его лице говорила об обратном. — Мне не нужно отвечать кому-либо, честно. Это пустая трата моего времени. Это отвратительно, и им должно быть стыдно. Точка, мне наплевать». Репортёр имел в виду колонку в газете Marca, опубликованную утром перед матчем с Австрией.

Вот несколько показательных строк из материала Хулио Мануэля: «Паразит Бэйла родом из холодной и дождливой Британии. Он поселился в Испании, в «Реале», где, пряча истинные намерения, проявлял усердие, но вскоре вскрылась его истинная природа: паразит высасывал кровь, не давая ничего взамен.

Не только кровь, он высасывал и высасывал клубные евро. В отличие от других представителей своего вида вроде блохи, вши или клопа, паразит Бэйл не вызывает боли или тошноты, но между улыбками и бездельем он насмешливо издевается над тем, за чей счёт живёт. Он хлопает, катается по земле, поёт в каком-то унизительном обряде, который, наконец, заканчивается, как и все невзгоды».

Гарет Бэйл на скамейке «Реала» Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Героем первой полосы Marca за день до этой публикации тоже был Гарет Бэйл – газета сообщала, что валлиец магически излечился от травмы перед важнейшим матчем сборной Уэльса с Австрией. Хулио болеет за «Реал Мадрид», но он не простой штатный колумнист столичной Marca. Мануэль – опытный журналист и автор статей в ведущих испанских СМИ, титулованный поэт и эссеист. Колонка, посвящённая Бэйлу, вряд ли будет среди его лучших вкладов в литературу.

Расстройство Хулио нетрудно объяснить: все связанные с «Реалом» люди в тот момент были в шоке из-за позорного домашнего поражения от «Барселоны» в «эль класико» со счётом 0:4. Бэйл давно стал самой лёгкой мишенью для болельщиков «Мадрида» и экспертов, которые стараются найти виноватого и почувствовать себя лучше.

Бэйла хейтили с первого дня в «Реале»

С первого дня Гарета в столичной команде находились недовольные. После трансфера летом 2013 года за € 101 млн Флорентино Переса ругали за огромную сумму, заплаченную «Тоттенхэму», и проблемы со здоровьем, с которыми вингер переехал в Испанию. Многие защищали Криштиану Роналду в статусе главной звезды, к которой, по их мнению, нельзя было подпускать потенциального соперника.

Все склоки вокруг трансфера отошли на второй план, потому что первые годы Бэйла на «Бернабеу» были нереально успешными. В дебютном сезоне вингер забил тот самый гол «Барселоне» в финале Кубка Испании после сольного забега. Он завершил кампанию решающим мячом в ворота «Атлетико» и принёс «Реалу» долгожданную «Десиму» — 10-й Кубок европейских чемпионов.

Гарет Бэйл с Кубком Лиги чемпионов. 2014 год Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Даже страдая от травм, валлиец выступал на очень высоком уровне: в 23 встречах Ла Лиги в сезоне-2015/2016 игрок забил 19 голов и отдал 11 голевых передач. Бэйл сыграл ключевую роль в ещё одном решающем матче Лиги чемпионов с «Атлетико» – первом из трёх финалов подряд, которые завершались для «Мадрида» победой в главном клубном турнире Европы. Гарету не мешали сиять даже напряжённые отношения с тренером Зинедином Зиданом.

Бэйла никогда не любили на «Бернабеу» так, как Серхио Рамоса или Луку Модрича, ещё одного бывшего игрока «шпор». Внешне валлийца это не слишком беспокоило – он методично повторял, что не интересуется своей репутацией у испанских футбольных экспертов. Перед продлением контракта на шесть лет в октябре 2016 года он признался, что пережил трудные моменты. Гарет подчёркивал влияние травм, но гордо говорил об успехах с «самым большим клубом в мире». Вингер не раз отказывался вернуться в Премьер-лигу насовсем – в том числе проигнорировал публичные призывы тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью летом 2017 года.

Последним важным вкладом Бэйла в трофейные успехи «Реала» стал дубль после появления со скамейки в финале Лиги чемпионов-2017/2018 с «Ливерпулем». К 2022 году проблемы со здоровьем окончательно доконали футболиста: боли в спине влияют на другие мышцы по всему телу и не позволяют ему поддерживать высокий уровень на протяжении всего сезона. Контраст между выступлениями за клуб и сборную становился всё очевиднее для фанатов на «Бернабеу».

«Уэльс. Гольф. Мадрид»

Точкой невозврата стал матч национальной команды в ноябре 2019 года. Незадолго до международной паузы бывший игрок и спортивный директор «Мадрида» Предраг Миятович выдумал для Бэйла шкалу приоритетов. Гарет оценил иронию – после игры он запостил фотографию, на которой он лыбится за фанатским баннером со слоганом: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

Это было особенно дерзко на фоне статистики клубных выступлений: вингер вообще не играл за «Реал» между октябрьским и ноябрьским международными перерывами из-за проблем со здоровьем. Бэйл каждый раз приходил в себя перед матчами Уэльса и помог национальной команде квалифицироваться на Евро-2020.

Избирательная травматичность особенно раздражала фанатов «Мадрида» из-за огромной зарплаты игрока — около € 30 млн в год. На этом этапе поддержка Переса через журналистов в местных СМИ прекратилась. Теперь Гарета регулярно критиковали за холодное отношение к клубу, а его публичная любовь к гольфу каким-то образом стала символом пренебрежения к испанской культуре. Нежелание футболиста давать интервью на местном языке не добавляло ему любви фанатов.

«Мадрид» открыто заявил о желании избавиться от Бэйла летом 2019 года, тогда Зидан публично попросил его на выход: «Для всех будет лучше, если это случится как можно скорее». Гарет остался в Испании из-за пары проблем: никто не был готов заплатить за него запрашиваемую сумму и предложить игроку оклад, сопоставимый с мадридским.

Ближе к закрытию ТО к «Реалу» обратился клуб китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин», и Перес даже санкционировал переход безо всякой компенсации, но футболисту больше нравились испанские поля для гольфа. Фло нашёл способ на время сплавить Бэйла только через год – клуб отправил его в аренду в «Тоттенхэм» до лета 2021-го, при этом «Реал» по-прежнему выплачивал большую часть его оклада. Даже на таких условиях «сливочным» было лучше без валлийца.

Бэйл оживает только для сборной

По возвращении на «Бернабеу» прошлым летом Гарет воссоединился с Карло Анчелотти, своим первым тренером в «Мадриде». Поначалу итальянец надеялся мотивировать и зарядить энергией 32-летнего футболиста, вингер выходил в стартовом составе на три первых матча Ла Лиги в новом сезоне.

В начале сентября Бэйл уехал в расположение Уэльса и сделал хет-трик в отборочном матче к чемпионату мира со сборной Беларуси – игра закончилась со счётом 3:2. Игрок приехал в клуб с болью в колене и вернулся в форму ровно к ответке против белорусов. Гарет провёл 100-й матч за «драконов» и подтвердил: список приоритетов остался прежним.

С тех пор у него не было серьёзных проблем со здоровьем, но с августа 2021-го Бэйл всего однажды вышел за «Мадрид» в старте – против «Вильярреала» в начале февраля. В течение 74 минут на поле он был активнее, чем многие ожидали, и нанёс больше ударов по воротам (шесть), чем выполнил точных передач (пять). Забить ему не удалось, и игра завершилась без голов. С тех пор он провёл на поле 23 минуты в трёх матчах – с «Пари Сен-Жермен» и «Челси» в Лиге чемпионов и «Хетафе» в Ла Лиге.

Гарет Бэйл перед выходом на замену Фото: James Williamson/Getty Images

Глядя на магические выздоровления Бэйла перед каждой международной паузой, невольно начинаешь сомневаться в серьёзности его повреждений. Может показаться, что Анчелотти просто решил использовать вместо него других футболистов – то же случилось ещё с двумя неэффективными звёздами — Эденом Азаром и Иско. По информации The Athletic, дело вовсе не в игровых качествах – Карло хотел бы иметь в составе полностью здорового и мотивированного Гарета.

В последние месяцы ковид и мелкие болячки оставляли валлийца вне игры, но он старательно генерировал новый хейт от фан-базы «Мадрида». После проигранного матча Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао завирусилось видео, на котором футболист посмеивается на скамейке запасных. Кадры только укрепили мнение болельщиков и экспертов – кэпу сборной Уэльса просто наплевать на клуб.

Гарет Бэйл Фото: Octavio Passos/Getty Images

В преддверии проигранного со счётом 0:4 «класико» ходили слухи, что Бэйл может заменить травмированного Карима Бензема в центре нападения, но вингер даже не приехал на стадион. Анчелотти сказал, что Гарет «был не настроен играть» из-за очередного мелкого повреждения. Показательно, что из-за пандемии, реконструкции стадиона («Реал» играл на тренировочной базе) и аренды в «Тоттенхэм» валлиец провёл на поле «Бернабеу» всего 16 минут за более чем два года. Единственное, чем запомнилось появление Бэйла в домашней игре с «Хетафе» – свист трибун в его адрес.

Не многие в Мадриде удивились, когда Бэйл вышел в старте на матч сборной с Австрией. Он явно был не в оптимальных кондициях, но даже в такой форме обеспечил национальной команде результат. Австрийцы мощно переиграли Уэльс и имели больше шансов на победу, но два проявления индивидуального мастерства Гарета сделали разницу.

Гарет — легенда «Реала»

Реакция испанской прессы тоже была предсказуемой. «От него нужно избавиться. Выплатите ему остаток по контракту и гоните. Ему нельзя позволять так насмехаться над нами», — дебаты в эфире Chiringuito TV никогда не отличаются спокойными и взвешенными репликами, но Бэйл провоцирует ведущих на крайности. «Бэйл — на выход, сейчас — именно в таком порядке», — под этим заголовком вышла статья болельщика «Реала» Томаса Ронсеро в мадридской AS. Клуб, по крайней мере, отметил дубль Гарета твитом.

Гарет Бэйл празднует гол в ворота сборной Австрии. 24 марта 2022 года Фото: Dan Mullan/Getty Images

Большой вопрос, сыграет ли Бэйл за «Реал» до истечения действующего контракта. Никаких шансов, что «Мадрид» предложит игроку продлить соглашение, да и вряд ли он сам захочет этого. Клуб расчищает зарплатный фонд под приглашение Килиана Мбаппе – сделка француза с «ПСЖ» тоже истекает в конце сезона.

К сухим цифрам. Бэйл уйдёт из «Реала» с лучшими голевыми показателями, чем у бразильской легенды Роналдо (106 против 104), с большим количеством ассистов, чем у Дэвида Бекхэма (67 против 51), большим количеством игр, чем у Луиша Фигу (256 и 245), большим числом трофеев за игровую карьеру, чем у Зидана (18:6), и большим числом побед в Лиге чемпионов, чем у Рауля (4:3).

Но никто не станет грустить, когда он уйдёт, да и сам 32-летний вингер вряд ли будет испытывать сожаления от мадридского отрезка карьеры. 18 трофеев (без возможной победы в Лиге чемпионов в мае) за девять сезонов на «Бернабеу» делают его главным претендентом на звание самого успешного британского футболиста поколения — или даже всех времён.

С будущим звезды мало ясности. Возможно, он наконец соберётся на пенсию и не будет мучиться от болячек на ежедневных тренировках. Очевидно лишь одно – Бэйл точно не упустит шанс сыграть за Уэльс на втором чемпионате мира в истории страны. Катарский ивент пройдёт в ноябре 2022 года, но для прохода в финальную часть валлийцам предстоит сыграть с победителем пары Шотландия — Украина.

До турнира Гарету нужно поддерживать форму, а значит, как минимум на полгода получить контракт в клубе. Мадридская карьера вингера завершилась показательно – он был единственным игроком, пропустившим торжество в честь победы в чемпионате Испании. Бэйл поздравил одноклубников в соцсетях и объяснил отсутствие проблемами со спиной, но в его искренности есть сомнения. Вокруг «Бернабеу» точно никто не будет грустить из-за расставания с валлийцем. Разве что главные любители абсурда и фарса из мадридских футбольных журналистов – теперь им понадобится новая цель.