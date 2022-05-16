«Арсенал» хочет подписать Пауло Дибалу в качестве свободного агента
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Лондонский «Арсенал» предложил Пауло Дибале присоединиться к клубу в качестве свободного агента. Однако аргентинец пополнит состав лондонского коллектива только в том случае, если они квалифицируются в Лигу чемпионов на будущий сезон. Об этом сообщает The Sun.
Учитывая, что Александр Ляказетт наверняка уйдёт этим летом, а Эдвард Нкетиа, как ожидается, последует за ним, главный тренер «Арсенала» Микель Артета ищет двух нападающих мирового уровня.
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и форвард «Ромы» Тэмми Абрахам также являются целями «канониров». Каждый из этих нападающих обойдётся клубу примерно в € 50 млн.
Пауло Дибала, по информации источника, потребует еженедельную зарплату в размере € 250 тыс. в неделю.
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