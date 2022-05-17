АПЛ и FA высказали слова поддержки игроку «Блэкпула», который совершил каминг-аут

Английская Премьер-лига и Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержали полузащитника «Блэкпула» Джейка Дэниелса, который совершил каминг-аут.

«Мы поддерживаем Джейка и верим, что футбол – игра для всех. Клубы и сообщества становятся сильнее, когда каждый чувствует радушный приём и на поле, и за его пределами. Все мы должны сделать всё возможное, чтобы это реализовать, именно поэтому мы должны выступать против дискриминации и в поддержку ЛГБТК+ сообщества», – приводит заявление Премьер-лиги Sky Sports.

«Джейк, ты источник вдохновения для всех нас, и мы полностью поддерживаем твоё решение открыто рассказать об этом. Футбол – игра для всех, в его основе лежит разнообразие, и это крайне положительный шаг, так как мы стремимся построить инклюзивную игру, которой все сможем гордиться», – приводит заявление Футбольной ассоциации Англии Sky Sports.