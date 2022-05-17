Невилл — о каминг-ауте игрока «Блэкпула»: представить не могу, насколько ему было сложно

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о совершившем каминг-аут полузащитнике «Блэкпула» Джейке Дэниэлсе.
«То, что он сделал, требует невероятного мужества. Ещё лет 15–20 назад это казалось бы немыслимым.
Я и представить не могу, насколько сложно ему было. Это чрезвычайно важный день для него и для всего английского футбола. Очень важный момент для мирового футбола.
В этой игре подобное остаётся проблемой. Мы знаем, что с точки зрения болельщиков такие шаги уже являются нормальным явлением, но вот в раздевалке всё может быть иначе, потому что в командах существуют своеобразные церемонии посвящения, там есть давление со стороны сверстников и тому подобные явления. Представьте себе, что чувствует в таких эгоистичных местах 16-летний подросток.
Я поражён тем, насколько зрелым было выступление Джейка», – приводит слова Невилла Daily Mail.
- 17 мая 2022
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