Болельщики «Зенита» выбрали Мостового лучшим игроком матча со «Спартаком»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назван фанатами команды лучшим игроком матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга в «Твиттере».
На 90+3-й минуте Мостовой реализовал пенальти, назначенный Павлом Кукуяном за фол Александра Селихова на Александре Ерохине.
24-летний Мостовой в 37 матчах нынешнего сезона стал автором семи голов и двух результативных передач. Соглашение между полузащитником и «Зенитом» истекает летом 2024 года.
15 мая «Зенит» в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Мостовой реализовал 11-метровый удар в добавленное к матчу время, принеся команде одно очко.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Видео:
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