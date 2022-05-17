Болельщики «Зенита» выбрали Мостового лучшим игроком матча со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назван фанатами команды лучшим игроком матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга в «Твиттере».

На 90+3-й минуте Мостовой реализовал пенальти, назначенный Павлом Кукуяном за фол Александра Селихова на Александре Ерохине.

24-летний Мостовой в 37 матчах нынешнего сезона стал автором семи голов и двух результативных передач. Соглашение между полузащитником и «Зенитом» истекает летом 2024 года.



15 мая «Зенит» в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Мостовой реализовал 11-метровый удар в добавленное к матчу время, принеся команде одно очко.

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