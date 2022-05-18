Агент Тюкавина: если «Зенит» считает новости агентскими играми, не рассмотрим предложение

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к форварду бело-голубых.
«Я не знаю, откуда журналисты взяли информацию, что «Зенит» интересуется Тюкавиным, — я такого точно не говорил. При чём здесь я? Нам в последнее время хватило с Костей. Пишут всякое. До того, как «Динамо» сыграет в финале Кубка, я вообще не хочу обсуждать его дальнейшую судьбу.
В «Зените» новость про интерес к Косте назвали агентскими играми? Агент Сафонов сказал, что он никогда петербургский клуб не называл. Если в «Зените» считают агентскими играми, то тем более никогда не будем даже рассматривать предложение в ближайшее время, даже если оно поступит. Я ни разу не упоминал, что «Зенит» хочет нас куда-то взять», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 18 мая 2022
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