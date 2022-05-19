Крыховяк: три клуба, пять тренеров. Сказать, что сезон был динамичным — ничего не сказать

Полузащитник Гжегож Крыховяк, приостановивший контракт с «Краснодаром», подвёл итоги сезона. После ухода из «Краснодара» поляк перешёл в греческий АЕК, в котором доиграл остаток сезона.
«Три клуба, пять тренеров, 26 матчей, семь голов, пять результативных передач. Сказать, что сезон был динамичным — ничего не сказать. Нужен небольшой перерыв, а потом — сборная», — написал Крыховяк в соцсетях.
В России Крыховяк выступал также за «Локомотив». С железнодорожниками он выиграл Суперкубок России и дважды стал обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешёл летом прошлого года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате России.
Напомним, зимой «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами.
- 19 мая 2022
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