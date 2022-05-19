Футбольный клуб «Ростов» может временно переехать в Саранск, сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, руководство Мордовии предложило «Ростову» заявить свой стадион в качестве резервного на следующий сезон. В таком случае, клуб смог бы проводить свои домашние игры в Саранске.



По мнению правительства республики, такая временная передислокация могла бы быть выгодна всем сторонам. С одной стороны для ростовчан (а также и многих других клубов) упростится логистика — не нужно будет тратить столько времени на переезды. С другой стороны в Саранске почти без дела остался стадион, построенный к ЧМ-2018. По информации источника, в «Ростове» сейчас данное предложение «особо не рассматривают», но оно всё ещё в силе.

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