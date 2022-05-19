Уткин оценил длительный выбор исполнителя песни на финал Кубка России

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал выбор исполнителя, который будет исполнять песню на финале Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».

«Закончится чемпионат — и будет сыгран финал Кубка России. Будет он совершенно уникальным: «Динамо» и «Спартак» впервые в истории сыграют в финале Кубка. Сейчас на первый план выходит вопрос о том, кто будет петь на финале Кубка. То ли Лепс, то ли Эмин, то ли все разом, то ли певица Максим, то ли девушка по фамилии Чеботкина.

Вместо того, чтобы обсудить тему с перепродажей билетов на матч, нам говорят: «Ребята, вы будете слушать свою любимую песню «Валенки» и можете обсудить, кто её для вас будет петь», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.