«Манчестер Юнайтед» отменил традиционный гала-ужин по итогам сезона
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» отменил традиционный гала-ужин, который проводится по итогам сезона, сообщает Mirror.
По данным источника, футболисты «Манчестер Юнайтед» лично попросили руководство клуба отменить гала-ужин из-за неудачного сезона.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии и не сможет подняться выше. При этом, команда по итогам заключительного тура АПЛ может опуститься на седьмое место и не попасть в Лигу Европы.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет Ральф Рангник. 63-летний специалист тренирует английскую команду с 3 декабря 2021 года. Ранее стало известно, что новым главным тренером клуба в следующем сезоне будет Эрик тен Хаг, который с которым рассчитан до 2025 года.
Комментарии
- 20 мая 2022
-
04:37
-
04:24
-
04:09
-
03:55
-
03:33
-
03:24
-
03:19
-
02:59
-
02:58
-
02:36
-
02:33
-
02:17
-
02:11
-
01:52
-
01:38
-
01:37
-
01:25
-
00:53
-
00:52
-
00:40
-
00:33
-
00:21
-
00:00
- 19 мая 2022
-
23:51
-
23:42
-
23:26
-
23:20
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:30
-
22:04
-
21:48
-
21:48
Партнерский контент