«Манчестер Юнайтед» отменил традиционный гала-ужин по итогам сезона

«Манчестер Юнайтед» отменил традиционный гала-ужин, который проводится по итогам сезона, сообщает Mirror.

По данным источника, футболисты «Манчестер Юнайтед» лично попросили руководство клуба отменить гала-ужин из-за неудачного сезона.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии и не сможет подняться выше. При этом, команда по итогам заключительного тура АПЛ может опуститься на седьмое место и не попасть в Лигу Европы.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет Ральф Рангник. 63-летний специалист тренирует английскую команду с 3 декабря 2021 года. Ранее стало известно, что новым главным тренером клуба в следующем сезоне будет Эрик тен Хаг, который с которым рассчитан до 2025 года.