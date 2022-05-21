ЦСКА — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 21 мая, состоится матч ЦСКА — «Ростов». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ростов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).



Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на 9-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».