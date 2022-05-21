«Рубин» — «Уфа»: хавбек гостей Камилов сравнял счёт в матче

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимает «Уфу». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Виталий Лисакович, реализовавший пенальти. На 54-й минуте счёт сравнял полузащитник Владислав Камилов, откликнувшись на передачу Вячеслава Кротова.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Помогают ему Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй выступает Артур Фёдоров (Петрозаводск). Делегат матча — Сергей Кочетов (Нижний Новгород), инспектор — Сергей Мацюра (Хабаровск). Арбитрами VAR выступают Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).