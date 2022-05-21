Защитник «Уфы» Никитин — об Иванове: вполне логично, что судейство на стороне «Рубина»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин раскритиковал судейство Сергея Иванова в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Момент с пенальти? У нас в стране VAR трактуется так, как хочется. Когда одной команде нужен пенальти, они его ставят. Когда у другой команды такой же момент, то могут не поставить. Это делает один и тот же арбитр, у нас это в порядке вещей. Поэтому вполне логично, что судейство будет на стороне «Рубина», все мелкие нарушения в их сторону. Я не оправдываюсь, мы сами должны прибавить. Матч за выживание, мы не будем сдаваться», — рассказал Никитин в эфире «Матч Премьер».

Помогают Иванову Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй выступает Артур Фёдоров (Петрозаводск). Делегат матча — Сергей Кочетов (Нижний Новгород), инспектор — Сергей Мацюра (Хабаровск). Арбитрами VAR выступают Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).