Солтмурад Бакаев извинился перед болельщиками «Рубина» за вылет в ФНЛ

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение от «Уфы» (1:2) в 30-м туре РПЛ. Казанский клуб вылетел в ФНЛ.
«Слёзы? Не сдержал эмоций. Увидел болельщиков — нормальный человеческий фактор. Да всё вместе. За весь сезон. За то, как я лично отыграл и провалил его. Один негатив сейчас.
Оценка сезону? Ужасная, провальная. За команду говорить не буду, но я провалил сезон.
Что говорил в раздевалке Слуцкий? Это останется внутри команды. Хочу ли, чтобы он остался? Я думаю, все хотят. Дальше будет уже решать руководство, всё узнаете.
Что скажу болельщикам? Извинюсь. Стыдно. Слова подобрать сложно. Они организовали великолепную поддержку. Готов ли я играть в ФНЛ? Готов на всё», — приводит слова Бакаева пресс-служба казанского клуба на официальном сайте.
- 21 мая 2022
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