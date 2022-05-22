«Эльче» закончил сезон в Ла Лиге победой над «Хетафе»

Сегодня, 22 мая, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче местная одноимённая команда в матче 38-го тура испанской Ла Лиги встречалась с «Хетафе». Матч закончился победой домашней команды со счётом 3:1.
Счёт в матче на 33-й минуте открыли гости: Энес Унал замкнул передачу Якуба Янкто.
0:1. Унал («Хетафе») замыкает прострел Янкто:
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Через четыре минуты Лукас Оласа счёт сравнял.
1:1. Оласа («Эльче») забивает курьёзный гол:
На 84-й минуте Кике Перес с передачи Хосана вывел «Эльче» вперёд.
А в концовке матча Перес оформил дубль и принёс «Эльче» победу — 3:1.
3:1. Второй гол Переса в матче:
«Эльче» набрал 42 очка и финишировал в турнирной таблице Ла Лиги на 13-м месте. «Хетафе» (39) — 15-й.
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