«Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии

Сегодня, 22 мая, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии в рамках 38-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» принимал «Милан». Гости одержали победу — 3:0. «Милан» набрал 86 очков в 38 встречах и стал победителем итальянской Серии А сезона-2021/2022, опередив идущий вторым «Интер» на два очка.
Отметим, что «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В прошлом сезоне в Серии А победила другая миланская команда – «Интер». До этого на протяжении девяти сезонов в итальянском чемпионате побеждал туринский «Ювентус».
Помимо «Милана» и «Интера», в четвёрку лучших команд Серии А сезона-2021/2022 также вошли «Наполи» и «Ювентус». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
- 22 мая 2022
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