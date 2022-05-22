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Балотелли оформил пента-трик в матче чемпионата Турции. Форвард стал 2-м бомбардиром лиги

Балотелли оформил пента-трик в матче чемпионата Турции. Форвард стал 2-м бомбардиром лиги
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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли забил пять мячей в матче 38-го тура чемпионата Турции сезона-2021/2022 с «Гёзтепе» (7:0).

Форвард отличился на 33-й, 36-й, 44-й, 62-й и 70-й минутах матча. Один из мячей был забит итальянцем рабоной.

Всего на счету форварда 18 голов в 31 матче чемпионата Турции. Балотелли стал вторым в списке лучших бомбардиров первенства, он разделил вторую строчку с Айюбом Эль-Кааби из «Хатайспора». Лучшим бомбардиром турецкой лиги стал форвард «Касымпаши» Умут Бозок.

Балотелли выступает за «Адана Демирспор» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Монцы». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,3 млн.

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