Кевин Де Брёйне: паниковали несколько раз во время матча с «Астон Виллой»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал победу своей команды в матче 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Встреча закончилась со счётом 3:2. Эта победа позволила «горожанам» выиграть чемпионский титул.
«В такой ситуации просто идёшь вперёд, ведь всё равно проигрываешь. Пытаешься изменить ситуацию. Мы это и делали. Они быстро перестроились после второго гола, но мы создавали больше моментов и до этого. Я знал, что после первого тайма на «Энфилде» был счёт 1:1. Но мы старались думать о себе и изменить ситуацию. Мы не думали о счёте в другом матче.
Паниковали ли мы? Может, несколько раз. Но это нормально в такой ситуации. Сложно объяснить. Но мы старались сохранять спокойствие», — цитирует Де Брёйне BBC.
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