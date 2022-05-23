Агент Дркушича заявил, что футболист останется в «Сочи»
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, ответил на вопрос, останется ли его клиент в российском клубе.
«В нынешней ситуации Ванья остаётся в «Сочи» на следующий сезон», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В нынешнем сезоне 22-летний словенский защитник провёл за «Сочи» 11 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока обороны «Сочи» в € 300 тыс.
Напомним, «Сочи» по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги впервые в истории сумел завоевать серебряные медали. «Сочи» набрал 56 очков по итогам 30 сыгранных туров и опередил «Динамо» на 3 балла.
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