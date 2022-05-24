Пауло Дибала: мой будущий клуб? Я выберу для себя лучший вариант

28-летний аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, выходящий на рынок свободных агентов уже ближайшим летом, не сумел ответить на вопрос о предпочтительном варианте продолжения карьеры.
«Мой будущий клуб? Я ещё ничего не решил. Завтра буду в Испании, потом будет время отпусков… Я выберу для себя лучший вариант», — приводит слова Дибалы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sports.
Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «Арсенал» и «Ньюкасл».
Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.
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