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Дибала: Тотти — идол. Приятно слышать, как он отзывается обо мне с любовью

Дибала: Тотти — идол. Приятно слышать, как он отзывается обо мне с любовью
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала отреагировал на слова спортивного директора «Ромы» Франческо Тотти, который ранее заявил, что попытается переманить аргентинца в римский клуб.

«Тотти — идол. Мне приятно слышать, как он отзывается обо мне с любовью. Но я расслаблен. Впереди у меня сборная, мы готовимся к весёлому матчу с Италией, а потом я поеду в отпуск. Ещё не знаю, что буду делать дальше. Постараюсь выбрать лучший вариант для себя», — приводит слова Дибалы Football Italia.

Напомним, Дибала покинет «Ювентус» летом текущего года и сможет перейти в новый клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что 28-летний аргентинский футболист согласовал условия контракта с миланским «Интером».

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