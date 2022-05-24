Дибала: Тотти — идол. Приятно слышать, как он отзывается обо мне с любовью

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала отреагировал на слова спортивного директора «Ромы» Франческо Тотти, который ранее заявил, что попытается переманить аргентинца в римский клуб.



«Тотти — идол. Мне приятно слышать, как он отзывается обо мне с любовью. Но я расслаблен. Впереди у меня сборная, мы готовимся к весёлому матчу с Италией, а потом я поеду в отпуск. Ещё не знаю, что буду делать дальше. Постараюсь выбрать лучший вариант для себя», — приводит слова Дибалы Football Italia.



Напомним, Дибала покинет «Ювентус» летом текущего года и сможет перейти в новый клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что 28-летний аргентинский футболист согласовал условия контракта с миланским «Интером».