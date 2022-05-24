Рашфордом интересуется «Бавария», но он хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд хочет остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, игрок стал задумываться об уходе из клуба после поражения в матче с «Манчестер Сити» (4:1), однако в итоге принял решение остаться в стане «Красных дьяволов». При этом в переходе англичанина заинтересована «Бавария».

Ранее сообщалось, что этим летом «Манчестер Юнайтед» подпишет нового центрального нападающего.

В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 32 матча во всех клубных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 85 млн.