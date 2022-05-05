Приоритет Рашфорда — остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не планирует покидать клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, Маркус Рэшфорд ещё не принял окончательного решения о своём будущем и ждёт разговора с Эриком тен Хагом. Его приоритет — остаться в «Манчестер Юнайтед», но только если ему будет гарантировано игровое время.
Этим летом «Манчестер Юнайтед» подпишет нового центрального нападающего, но это не связано с будущим Криштиану Роналду, который не возражал бы против прихода ещё одного нападающего.
В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала TransferMarkt, оценивается в € 85 млн.
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