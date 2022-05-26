«Барселона» хочет подписать полузащитника «Астон Виллы»
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«Барселона» заинтересована в подписании 18-летнего полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Чуквуэмека родился в Австрии, но выступает за сборную Англии U19 (8 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи).
Чуквуэмека перешел в «Астон Виллу» в 2016 году. За первую команду бирмингемского клуба полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отдал результативную передачу.
Соглашение между Чуквуэмекой и «Астон Виллой» истекает в конце следующего сезона.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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