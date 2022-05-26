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Широков: Федотов — хорошее назначение для ЦСКА, но ему лучше остаться в «Сочи»

Широков: Федотов — хорошее назначение для ЦСКА, но ему лучше остаться в «Сочи»
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о желании ЦСКА назначить наставника «Сочи» Владимира Федотова главным тренером армейцев.

«Скорее всего, это было бы хорошим назначением для ЦСКА и шаг вперёд для клуба. Вопрос в том, насколько это шаг вперёд для тренера. ЦСКА будет сильнее «Сочи» на дальней дистанции? Это возможно, как и возможно то, что «Сочи» не потеряет темп. Для Федотова было бы лучше остаться в «Сочи» на следующий сезон.

Трудно оценивать Березуцких. Думаю, могло быть лучше. Но исходить из первого сезона… Всё-таки первый самостоятельный сезон. Однако с тем набором кадров, что у них был, могло быть лучше», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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