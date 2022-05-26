ЦСКА начал переговоры с Федотовым о назначении на пост главного тренера команды
Поделиться
Руководство ЦСКА начало переговоры с наставником «Сочи» Владимиром Федотовым о его назначении на пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Из-за переговоров с ЦСКА Федотов не спешит подписывать новый контракт с «Сочи»», — добавил источник «Чемпионата».Нынешний договор специалиста с сочинским клубом истекает летом.
«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям.
До «Сочи» специалист возглавлял «Оренбург», московский «Арарат» и «Урал».
Комментарии
- 26 мая 2022
-
17:59
-
17:57
-
17:55
-
17:51
-
17:35
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
16:59
-
16:57
-
16:44
-
16:42
-
16:39
-
16:35
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
16:05
-
16:02
-
15:49
-
15:46
-
15:34
-
15:33
-
15:17
-
14:59
-
14:53
-
14:37
-
14:26
-
14:23
-
14:11
-
14:06
-
13:44
Партнерский контент