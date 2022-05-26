ЦСКА начал переговоры с Федотовым о назначении на пост главного тренера команды

Руководство ЦСКА начало переговоры с наставником «Сочи» Владимиром Федотовым о его назначении на пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Из-за переговоров с ЦСКА Федотов не спешит подписывать новый контракт с «Сочи»», — добавил источник «Чемпионата».Нынешний договор специалиста с сочинским клубом истекает летом.

«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям.

До «Сочи» специалист возглавлял «Оренбург», московский «Арарат» и «Урал».