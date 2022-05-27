Титов: ничего нового в игре «Спартака» Ваноли не увидел. Дайте шанс Тихонову!

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов высказался о работе главного тренера команды Паоло Ваноли.
«Ничего нового я, увы, не увидел в игре «Спартака» при Ваноли. Да, он пытается найти какую-то схему, что-то меняет, но пока, признаюсь, нету ничего. Есть 10-е место.
Конечно, 10-е место расстраивает. Понятно, что нас с Аленичевым при этих руководителях в «Спартаке» больше не будет. Но вы хотя бы дайте шанс легенде клуба Тихонову. Человек достиг всего. У него есть свои идеи, команда. Уверен, что он вернёт «Спартаку» и тот футбол, в который мы играли, и болельщиков.
Почему до сих пор не дали? Без понятия. Для этого нужно понимать, кто советует и в действительности принимает решения. Я не знаю, что там сейчас происходит, так как не нахожусь в команде. А обсуждать слухи не очень хочется», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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