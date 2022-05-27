Паршивлюк: реваншистских настроений к «Спартаку» нет. Близких людей там не осталось

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о своём настрое на предстоящий финал Кубка России сезона-2021/2022 со «Спартаком».

«Спартак» — важная команда в моей карьере. Никаких реваншистских настроений у меня нет. Понятно, что обыграть их будет запоминающимся событием. Ажиотаж, волнение и всё остальное. Никому доказывать ничего мне не нужно. Близких людей в «Спартаке» у меня не осталось», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».