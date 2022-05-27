Нигматуллин: до 1:5 от «Сочи» верил в победу «Динамо» в Кубке, но теперь фаворита нет

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
«С одной стороны, безусловно, этот финал — украшение сезона с такой афишей: «Спартак» — «Динамо». Матч привлечёт огромное внимание всех специалистов, болельщиков. Было отличной идеей провести эту игру в «Лужниках»! Сезон «Динамо» можно назвать успешным. Третье место, но концовка очень смазанная. Судя по 1:5 от «Сочи» дома, у бело-голубых большие проблемы на финише сезона. Это, вероятно, скажется на игре в финале. Команда сейчас не в порядке.
Десятое место «Спартака» — тоже из рук вон, как говорится. В столетие клуба такое никуда не годится. Для обеих команд это возможность подсластить сезон и назвать его успешным. «Спартаку» в год столетия необходим титул. Команды очень хотят победить. Вряд ли будет какой-то сверхрезультативный матч, команды рисковать вряд ли будут. Ставлю на чью-то минимальную победу. До 1:5 в матче «Сочи» верил в победу «Динамо». Но эта игра меня насторожила. Поэтому шансы 50 на 50», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 27 мая 2022
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