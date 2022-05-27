Юрист Михаила Игнатова: не удивлены вбросом накануне финала Кубка. Мяч на нашей стороне

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, прокомментировал сведения, которые распространил в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов. В частности, речь шла о том, что по решению Комитета по статусу игроков РФС Михаил Игнатов обязан выплатить неустойку агенту Александру Маньякову.



«Мы не удивлены подобного рода вбросами незадолго до финала Кубка России. Уверен, это не отразится на готовности моего клиента к матчу и, надеюсь, не навредит его карьере. В то же время произошедшее прекрасно характеризует оппонирующую сторону.



Ранее бывшему агенту Михаила было отказано в его жалобах, однако 20 мая Комитет по статусу игроков РФС обязал выплатить определённую сумму в качестве возмещения убытков. Разумеется, мы категорически не согласны с этим решением, считаем его проявлением некомпетентности членов комитета, мало того, назревает вопрос о целесообразности дальнейших разбирательств в комитете, связанных с правами футболистов. Если члены комитета принимают совершенно два противоположных решения по одному и тому же делу, то это вызывает большие вопросы. Мы ожидаем мотивировочную часть, но уже сейчас можно говорить о том, что в РФС приняли опрометчивое решение, доверив рассматривать дело в качестве председательствующего молодому, неопытному юристу, не имеющему практики рассмотрения споров по вопросам материального права (Даниилу Заморину. – Прим. «Чемпионата»). В итоге законные права Михаила Игнатова были нарушены. Помимо прочего, нарушен Закон о персональных данных, который не позволяет получать третьим лицам персональные данные. Тем не менее договор между Игнатовым и «Спартаком» оказался не защищён от третьего лица, в данном случае речь о господине Маньякове. Все это вызывает недоумение.



Итак, мяч на нашей стороне. Мы намерены восстановить справедливость, не исключаю, что для этого нам предстоит провести ряд необходимых разбирательств в соответствии с законодательством», — сказал Давидянц.