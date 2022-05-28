«Ливерпуль» — «Реал»: во сколько матч финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». В прямом эфире встречу покажет основной телеканал холдинга «Матч».
Финал Лиги чемпионов обслужит бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Его ассистентами будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервным арбитром назначен Бенуа Бастьен.
Напомним, в 2018 году «Реал» и «Ливерпуль» встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Мадрида.
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