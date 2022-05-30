Берлускони поставил в качестве целей «Монцы» победу в чемпионате Италии и Лиге чемпионов

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони, ныне являющийся президентом «Монцы», высказался о выходе своей команды в высший дивизион чемпионата Италии.

«С 1912 года «Монца» никогда не выступала в Серии А, поэтому сейчас я испытываю прекрасные эмоции. Я привык побеждать, и теперь, когда мы здесь, нам нужно выиграть скудетто, попасть в Лигу чемпионов и выиграть её», — приводит слова Берлускони Italian Football TV в «Твиттере».

Напомним, «Монца» под руководством Джованни Строппы сумела занять четвёртое место в турнирной таблице Серии Б, набрав 67 очков в 38 матчах, что позволило им принять участие в матчах плей-офф за право выйти в высший дивизион. В первой игре плей-офф «Монца» обыграла «Брешию» (4:2 общ.), а в финальном раунде в захватывающем противостоянии победила «Пизу» (6:4 общ.).

Фанаты «Милана» празднуют чемпионство на улицах города.