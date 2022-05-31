Полузащитник лондонского «Арсенала» хочет играть в «Фиорентине»
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, выступавший на правах аренды за «Фиорентину», хочет остаться в итальянском клубе.
«Я намерен остаться в «Фиорентине». Но клубу нужно будет договориться с «Арсеналом». Мне хорошо во Флоренции. Мне хорошо в Италии», — приводит слова Торрейры журналист Николо Скира в «Твиттере».
26-летний Торрейра в 35 матчах за «Фиорентину» забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение уругвайского полузащитника с «Арсеналом» истекает в конце следующего сезона. Он выступает за «канониров» с 2018 года. В сезоне-2020/21 Торрейра играл за мадридский «Атлетико».
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